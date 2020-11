DOF apreende 200 kg de maconha próximo a Laguna Carapã

Apreenção DOF - (Foto: DOF)

Fruto da Operação Hórus, 200 kg de maconha foram apreendidos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na tarde de ontem (18). A abordagem ocorreu durante patrulhamento na MS-379, próximo ao trevo de Laguna Carapã.

A equipe do DOF encontrou marcas de frenagem de veículo que seguiam para o interior de um canavial. Após a averiguação foi encontrado um VW Santana de cor preta, com quatro fardos da droga. O autor ainda não foi localizado. O veículo, juntamente com a droga, foi conduzido até a Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Operação Hórus

De acordo com o site do Ministério de Justiça e Segurança Pública, a Operação Hórus fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de segurança pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país.