Período de pandemia registra queda de violência doméstica em MS comparado ao ano passado

Até o mês passado, Mato Grosso do Sul registrou uma queda na violência contra a mulher, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje (8) pela Polícia Civil, e supreendeu as autoridades que apostavam em um aumento de casos devido ao isolamento social.

A tendência de queda não se manifestou apenas no número de registros referentes a crimes contra a mulher, que caiu 8,2% em relação a 2019, mas também no números de homens flagrados cometendo crimes contra suas companheiras e ex-companheiras, que caiu 6,3% entre os meses de janeiro e julho.

Os números feminicídios registrados entre o dia 15 de março, início da pandemia, e 15 de agosto de 2020 sofreu uma queda de 6,7%, já o feminicídio tentado caiu em 44,4% em relação ao mesmo período do ano de 2019.

Caso mais recente - Laura Rodrigues Monteiro, 26, e foi morta com golpes de faca em Nova Alvorada do Sul, a 116 km de Campo Grande.

O crime que foi tratado como feminicídio, ocorreu no começo da tarde de ontem (7) na rua Manoel Antunes Lopes. Segundo o portal Alvorada Informa, o principal suspeito de cometer o ato foi o ex-companheiro de Laura.

Segundo a perícia da Polícia Civil, ela levou três golpes no braço e outro perto do pescoço. O golpe fatal abaixo da axila esquerda atingiu o coração. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e ao chegarem no local a vítima já estava morta.