Segurança pública de Campo Grande recebeu mais de R$ 114 milhões em cinco anos

Por meio de convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares e investimentos próprios, o Governo do Estado renovou e modernizou as frotas operacionais do Corpo de Bombeiros Militar em Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

Segurança Pública é dever do Estado. E em Campo Grande, o Governo modernizou o setor nos últimos cinco anos e meio - período de gestão do governador Reinaldo Azambuja. Só pelo programa MS Mais Seguro foram investidos mais de R$ 75 milhões em viaturas, armamento, equipamentos de informática, coletes balísticos, fardamento e mobiliário. "Mato Grosso do Sul é considerado um dos estados mais seguros do País mesmo sendo de fronteira (com Bolívia e Paraguai) e enfrentando questões do tráfico internacional de drogas e de armas. E nossa Capital também tem bons índices. Fazemos um trabalho integrado que dá bons resultados à sociedade", disse o governador.

Do ano passado para cá, o Governo investiu mais R$ 39,2 milhões na segurança pública da Cidade Morena, totalizando mais de R$ 114 milhões. São recursos próprios, de emendas parlamentares e convênios com o Governo Federal que tornaram melhor a vida de servidores e da população, que conta com serviços tecnológicos e de qualidade.

Originários dos convênios de drogas, mais de R$ 1,8 milhão foram investidos no Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Cead), que ganhou sede nova, mobiliário e caminhão guincho para transporte dos veículos apreendidos com drogas e mais duas viaturas no valor de R$ 280 mil reforçando a repreensão ao narcotráfico no Estado.

Escada magirus adquirida pelo Governo do Estado

Emendas parlamentares e investimentos próprios do Estado garantiram novas viaturas, vans, micro-ônibus, computadores, armas, algemas e fardamento para as polícias Civil e Militar. Para o comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez, são investimentos essenciais. “Garantem a manutenção e preservação das estruturas, contribuindo para que a PM preste serviços melhores e mais eficientes a população”, assegura.

Por meio de convênios com o Governo Federal, emendas parlamentares e investimentos próprios, o Governo do Estado renovou e modernizou as frotas operacionais do Corpo de Bombeiros Militar em Campo Grande, com 5 novas unidades de resgate, 2 autos busca e salvamento e 2 autos bombas tanque e um caminhão com auto escada mecânica equipado com escada de 60 metros de altura, para combate a incêndios e salvamento em edifícios. “Com esses equipamentos novos, além de melhorar a qualidade da resposta, também melhora a moral da tropa, que fica mais motivada em trabalhar com materiais, viaturas e equipamentos novos”, assegura o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Joilson Amaral.

Resultados

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, os investimentos se converteram em resultados. “Com estrutura, frota e armamento novos e modernos, os nossos policiais que estão na ponta ganharam condições para fazer frente a criminalidade, hoje somos recordistas nacionais em apreensões de drogas, com quase 475 toneladas só este ano, além disso somos o estado que mais esclarece homicídios no Brasil, com índice superior a 70%. Isso reflete em uma cidade segura e melhor para se viver”, afirma.

Conforme levantamento realizado pelo Atlas da Violência (2019), que avalia dados dos últimos 10 anos, Campo Grande que antes ocupava a 4ª posição é hoje a 2ª capital mais segura do Brasil. Os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmam o que diz o Atlas da Violência. Um exemplo disso são os roubos que de janeiro a julho deste ano caíram quase 30% em Campo Grande e os furtos 17,3%, em comparação com o mesmo período de 2019.

Viaturas entregues dentro do programa MS Mais Seguro

Novos policiais

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, os investimentos do Governo do Estado não apenas em aquisições de modernas viaturas, como as Trailblazers e veículos descaracterizados para a investigação, mas em especial na nomeação de 72 novos delegados e convocação de 260 investigadores e escrivães para o curso de formação, foram primordiais e tem repercutido positivamente. “Isso tem ajudado a manter a moral dos nossos servidores, principalmente pelos resultados que nós temos alcançado, nós fomos classificados como a melhor Polícia Civil do Brasil”, destaca.

Com os novos policiais civis, haverá reforço do efetivo nas delegacias de Campo Grande e do Estado, agilizando e melhorando o atendimento à população, cumprindo assim o compromisso do Governo de priorizar a segurança pública.

Concurso para novos delegados feito neste governo nomeou profissionais para as 79 cidades de MS