Denar prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Campo Grande

Apreenção Denar - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Uma mulher de 43 anos e um homem de 18 foram presos na tarde de ontem (23) no Jardim Bálsamo em Campo Grande, pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), os dois são suspeitos pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais apreenderam 22 porções de substância análoga a cocaína (195g) e 11 porções de maconha (455g), em posse do rapaz de 18 anos estava dinheiro trocado, segundo a Denar, comum na venda de drogas. Uma porção de cocaína foi apreendida ainda com um usuário que foi detido no local.

Segundo as investigações informações anônimas apontavam a mulher como chefe do esquema de tráfico de drogas. A mulher seria responsável pelo armazenamento das substâncias distribuídas para os jovens da região. De acordo com o apurado pelo Denar, era mantido ainda em depósito na sua loja grandes porções de maconha e substância análoga a cocaína, para serem fracionadas e posteriormente vendidas, além do fornecimento em paradinhas para seus vendedores.

A audiência de custódia de ambos está marcada para acontecer hoje (24).