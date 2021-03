Delegado-geral da Polícia Civil de MS realiza mudanças na direção

O delegado-geral da Polícia Civil Adriano Garcia Geraldo em entrevista ao Grupo Feitosa de Comunicação - (Foto: Arquivo)

Com a posse Adriano Garcia Geraldo no comando da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul, uma nova alteração foi feita na diretoria da corporação.

Conforme o delegado-geral, na vaga de diretor adjunto, Rozeman Geize Rodrigues de Paula assume a sua antiga função. Fabiano Nagata, atual diretor de Polícia de Campo Grande, passa a ser o diretor de Polícia Especializada. Edilson dos Santos Silva assume a polícia da Capital.

O atual diretor do Departamento de Polícia Especializada, Roberto Gurgel, passa a ser o diretor da Acadepol, vaga até então ocupada por Devair Aparecido, que agora vai chefiar o Departamento de Inteligência da Polícia Civil.