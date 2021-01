De viagem para Minas Gerais, jovem é presa em Maracaju com 20 kg de maconha em volumes prensados

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde a mulher permaneceu à disposição da Polícia Judiciária - (Foto: Divulgação)

Na madrugada de hoje (19), uma jovem, 22, foi presa na MS-164, região de Maracaju, a 141 km de Campo Grande, enquanto seguia para Belo Horizonte com 20 kg de maconha distribuídos em 21 volumes prensados.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante um bloqueio policial para fiscalização. Durante uma abordagem no ônibus de passageiros, que seguia no sentido Ponta Porã/Vista Alegre, os militares localizaram os 21 volumes prensados da droga, que estavam em sacos plásticos no compartimento de bagagens do coletivo. A passageira identificada como responsável pelo entorpecente disse que foi contratada para pegar a droga em Ponta Porã e entregar na cidade de Belo Horizonte (MG).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde a mulher permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.