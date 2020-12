Presídios de Campo Grande recebem ações de saúde para internos

Entre as apresentações já realizadas, a médica Bruna Kawahara falou sobre câncer de próstata - (Foto: Divulgação)

Reeducandos da Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira (PMRFG) estão recebendo ações da "1ª Semana de Prevenção e Cuidados às Doenças Prevalentes em Homens". A iniciativa é uma realização conjunta entre as equipes de saúde e psicossocial do presídio, com apoio de especialistas convidados.

Além dos atendimentos oferecidos na unidade prisional, a programação envolve palestras sobre temas diversos ligados ao assunto.

Entre as apresentações já realizadas, a médica Bruna Kawahara falou sobre câncer de próstata. Já a enfermeira Daiana Gauna Rodrigues discorreu sobre doenças que acometem mais os homens. Também estão sendo abordados pelos organizadores assuntos como: Doenças Sexualmente Transmissíveis, forma correta de usar as medicações de uso continuo e medicações controladas..

A atenção à saúde do homem também foi prioridade durante todo o mês de novembro em unidades do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste. Os trabalhos tiveram como foco reeducandos, de 40 a 65 Anos, do Centro de Triagem “Anízio Lima”, Presídio de Trânsito (Ptran) e Instituto Penal de Campo Grande (IPCG).

Em alusão à campanha internacional “Novembro Azul”, custodiados participaram de diversas ações educativas voltadas à prevenção do câncer de próstata, câncer de boca e incentivo aos cuidados com a saúde masculina.

Desenvolvido pelos setores de Saúde, Psicossocial e Segurança dos presídios envolvidos, o projeto foi realizado em conjunto com a equipe do Módulo de Saúde do Complexo Penal.

O objetivo foi conscientizar os policiais penais e custodiados, da faixa etária envolvida na campanha, sobre a importância da rotina de exames preventivos e também orientar sobre o acesso aos serviços de saúde. Foram promovidas desde palestras explicativas, realização de exame (PSA) a encaminhamento médico especializado.

Ministrada pelas enfermeiras Rosana Isabel, Wanessa Bezerra e Christiane Renata H. Ramires, a palestra abordou a importância da prevenção ao câncer de próstata, câncer de boca e a necessidade da realização de exames periódicos.

Também foram coletadas amostras de sangue para exames de PSA – para verificar a dosagem de uma proteína do sangue (Antígeno Prostático Específico), assim como, acompanhamento da frequência cardíaca, pelo setor de saúde das unidades, durante uma semana para avaliar possíveis alterações, importantes no diagnóstico de problemas cardíacos.

Como forma de dar continuidade no tratamento, em caso de alteração, os internos foram encaminhados ao Módulo de Saúde para atendimento médico especializado e para exames complementares.

Prisões Livres da Tuberculose

Palestras com o tema "Prevenção e Tratamento da Tuberculose" também foram abordadas no Ptran e Centro de Triagem, com a utilização dos painéis e a entrega de materiais educativos fornecidos pelo projeto “ Prisões Livres da TB”.

Houve a participação de todos os internos das duas unidades prisionais, que participaram ativamente, inclusive com questionamentos que foram respondidos, de imediato, pela equipe.

Além disso, foram distribuídos os materiais destinados aos servidores, com a explanação educativa sobre prevenção e tratamento da tuberculose.

Após a ação, os painéis educativos foram afixados em locais estratégicos, de fácil visualização, dos custodiados e servidores, conforme orientações.