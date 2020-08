De bike: Ciclistas são presos após estarem transportando 60 kg de maconha em bicicleta

Foram apreendidas 60 kg de maconha - (Foto: Divulgação/PM)

Na manhã de hoje (24), a Polícia Militar de Coronel Sapucaia, a 399 km de Campo Grande, apreendeu 60 kg de maconha que era transportada em bicicletas.

A PM descobriu após suspeitaram da atitude de dois ciclistas que ao avistarem a viatura abandonaram as bicicletas e saíram correndo. Os suspeitos, de 41 e 15 anos, foram detidos e ao verificar as bicicletas os policiais constataram que os indivíduos transportavam dois fardos com dezenas de tabletes de maconha. Os autores relataram que pretendiam levar o entorpecente para Amambai, onde seria comercializado.

Diante do flagrante, os envolvidos foram encaminhados ao órgão com atribuição legal para as providências investigativas e judiciais.