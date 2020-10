Curso de Formação de Sargentos em MS é liberado com mais de 500 vagas

Caberá a cada uma das instituições a realização do Processo Seletivo Interno, estabelecendo as normas e os procedimentos para a seleção dos candidatos, observando os dispositivos das legislações vigentes - (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou hoje (28), por meio de decretos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 10.311, autorização para realização de Processo Seletivo Interno para ingresso de 548 novos policiais e bombeiros no Curso de Formação de Sargentos (CFS) do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar.

O Curso do Corpo de Bombeiros Militar contará com 93 vagas e tem previsão de ocorrer ainda neste semestre, já para a Polícia Militar foram disponibilizadas 455 vagas, divididas em duas turmas de 235 e 220 vagas, respectivamente.

Caberá a cada uma das instituições a realização do Processo Seletivo Interno, estabelecendo as normas e os procedimentos para a seleção dos candidatos, observando os dispositivos das legislações vigentes.

Os decretos que autorizam a realização de concurso para sargentos estão publicados na página 2 do Diário Oficial do Estado e podem ser acessados aqui.