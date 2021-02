Criança é resgata com ajuda de corda em alagamento em Corguinho

José Luiz foi a pessoa que registrou o vídeo da criança sendo resgatada - (Foto: Reprodução)

Em Corguinho, a 100 km de Campo Grande, moradores tiveram que resgatar uma criança de dentro da própria casa com o auxílio de uma corda, após a residência ficar alagada na tarde de ontem (16).

Além do resgate da criança, moradores da região disseram que no mínimo três pontes caíram com a forte chuva. José Luiz Vasquez, que mora na comunidade Boa Sorte, área rural de Corguinho, disse que a enxurrada foi muito rápida.

José Luiz foi a pessoa que registrou o vídeo da criança sendo resgatada. Ele explicou que a família estava no campo trabalhando e segundo ele, a chuva foi intensa, o que levou o alagamento da região.

A Defesa Civil de Corguinho informou que está acompanhando a situação crítica no município e disseram que pelo menos uma ponte desmoronou com a chuva. Com informações G1 MS.