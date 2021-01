Corpo de taxista desaparecido desde ontem é encontrado em divisa de Amambai e Coronel Sapucaia

O taxista Sidnei Peixoto de Lima, 75 - (Foto: Reprodução)

O corpo do taxista Sidnei Peixoto de Lima, 75, de Amambai, que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (25) e foi encontrado nesta terça-feira (26), em uma fazenda na aldeia Taquaperi, na divisa entre os municípios de Amambai e Coronel Sapucaia.

A Polícia Civil identificou que o caso se trata de um latrocínio (roubo seguido de morte). Dois foram apontados como autores do crime, sendo um indígena de maior idade e outro menor de idade.

Segundo as informações do portal A Gazeta News, o caso foi desvendado nesta manhã (26), quando a Polícia Nacional Paraguaia, prendeu na cidade paraguaia de Capitan Bado, um dos autores do crime. Ele estava com o veículo da vítima, um Toyota Yaris, cor prata.

A delegada responsável pelo caso, Larissa Serpa, disse que o autor confessou o crime e afirmou ter sido contratado por um homem para levar o carro da aldeia Taquaperi até Capitan Bado. A polícia aponta que Sidnei foi assassinado a golpes de facão. Os bandidos usaram o golpe da falsa corrida para atrair o taxista.