Corpo de menina que desapareceu em rio é encontrado após 12h de busca

Rio Verde em Água Clara - (Foto: Divulgação)

A menina, 6, desaparecida desde ontem (3) em Água Clara, a 168 km de Campo Grande, foi encontrada na tarde desta segunda-feira (4), no Rio Verde no município.

As buscas tinham sido iniciadas por volta das 19h deste domingo e as ações foram retomadas nesta manhã. Conforme os agentes do 5° GBM, o local do óbito é de difícil acesso e ainda possui uma correnteza "muito forte e rápida". O comandante da equipe de resgate afirmou que os bombeiros percorreram mais de 25 km até encontrar o corpo e constatar a morte da menina.