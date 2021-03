Corpo de jovem que estava desaparecido desde domingo é encontrado

Ariel acabou sendo levado pela correnteza e desapareceu logo em seguida - (Foto: Divulgação/Rio Brilhante em Tempo Rea)

Desde domingo (7) desaparecido, o corpo de Ariel Toledo, 19, foi encontrado na manhã desta terça-feira (9) nas águas do Rio Vacaria em Rio Brilhante, a 151 km de Campo Grande.

Conforme as informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o jovem estaria com amigos pescando, quando resolveram entrar no rio para tomar banho. Ariel acabou sendo levado pela correnteza e desapareceu logo em seguida.

As buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros iniciaram ainda no domingo e se intensificaram ontem (7) com a ajuda de mergulhadores. Familiares e amigos do jovem acompanhavam tudo as margens do rio.

Segundo relato de amigos e familiares, Ariel era um jovem carismático e trabalhador. Ele deixa uma esposa que espera um filho.