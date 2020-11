Corpo de homem é resgatado por Corpo de Bombeiros em rio Paraguai

. Estava a uma profundidade de três metros e distante vinte metros da margem do rio - (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

O Corpo de Bombeiros de Corumbá, a 352 km de Campo Grande, resgatou o corpo de Rosiney Silva do Carmo, 51, que morreu afogado no final da tarde de domingo, 22. Testemunhas informaram que ele tomava banho na margem direita do rio Paraguai, na Apa Baía Negra, em Ladário, quando desapareceu, por volta das 17h30.

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e mergulhador resgatou o corpo às 18h30. Estava a uma profundidade de três metros e distante vinte metros da margem do rio. A Polícia Civil e funerária foram chamados para os procedimentos necessários. Com informações do Diário Corumbaense.