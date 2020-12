Corpo de menino desaparecido desde sexta-feira é encontrado em Rio Anhanduí

Rio Anhandui, em Campo Grande

Depois de muita procura, militares do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de hoje (8) o corpo do menino, 8, desaparecido desde a última sexta-feira (4) após cair no Rio Anhanduí em Campo Grande devido a forte chuva que teve no dia.

Ainda não foi divulgado o local onde o corpo foi encontrado, que contou com a ajuda até de familiares na procura pelo corpo.

O caso - Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino brincava com o irmão, 15, e mais dois primos quando caíram na água. A criança não morava na região e visitava o tio.

Os vizinhos relataram que viram os meninos brincando quando começou a chover e logo depois escutaram os pedidos de socorro. O chegou a pular na água e resgatou o terceiro, que tentou agarrar a criança, mas devido a forte correnteza da água, não conseguiu.

Dois dos adolescentes mais velhos conseguiram se salvar.