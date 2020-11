Corpo de chargista de MS é encontrado esquartejado dentro de três malas

Marcos era chargista do Jornal O Estado desde outubro de 2006 - (Foto: Divulgação)

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) encontrou na tarde desta terça-feira (24), no bairro Jardim Corcovado, o corpo do chargista desaparecido Marco Antônio Rosa, 54, esquartejado em três malas. Quem indicou o local onde o corpo estava foi a namorada que viajou para São Gabriel do Oeste e confessou ser autora do crime.

Além de esquartejado, o corpo estava carbonizado. Ainda segundo ela, antes de cometer o crime, os dois haviam discutido. Marcos era chargista do Jornal O Estado desde outubro de 2006.