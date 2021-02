Corpo de Bombeiros encontra corpo de jovem desaparecido desde sábado em Rio Iguatemi

Após três dias de busca, o Corpo de Bombeiros (CBMMS) encontrou o corpo de um jovem que estava desaparecido no Rio Iguatemi - (Foto: Divulgação)

Após três dias de busca, o Corpo de Bombeiros (CBMMS) encontrou o corpo de um jovem que estava desaparecido no Rio Iguatemi. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8), no leito do rio, a aproximadamente 4.500 m do local do afogamento.

Foi acionada a Polícia Civil de Iguatemi para os procedimentos de praxe, sendo que as equipes do CBMMS somente serão desmobilizadas após a chegada da autoridade policial, visando a preservação do local.

Militares do 6º SGBM/Ind Naviraí e do 12º SGBM/Ind Mundo Novo foram acionados, no último sábado (6) por volta das 10h, para atenderem a uma ocorrência de afogamento no Rio Iguatemi, próximo a ponte de concreto da rodovia MS-180, no município de Iguatemi-MS.

Foram realizadas as buscas utilizando as técnicas de mergulho autônomo no local indicado por uma testemunha durante todo o primeiro dia. Já ontem (7), foi feito o mergulho autônomo, por aproximadamente 10 minutos, verificação de galhadas e busca de superfície na parte da manhã e toda a tarde, com início às 6h e término às 18h, deslocando por, aproximadamente, 15 quilômetros do ponto do afogamento.

Nesse terceiro dia, os Bombeiros Militares iniciaram as buscas às 6h.