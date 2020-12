Condutor avista PM e abandona veículo carregado de cigarros em matagal

Foi encontrado diversos pacotes de cigarro de origem estrangeira - (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (15) a Polícia Militar (PM) do distrito de Itamarati, em Ponta Porã, encontrou um veículo Fiat/Ducato, parado em uma estrada vicinal. Segundo os policiais, o condutor abandonou o veículo quando viu a viatura policial.

Foi encontrado diversos pacotes de cigarro de origem estrangeira. O veículo portava placas de Araraquara/SP, estava sem o condutor e a chave no contato de ignição, também havia um rádio comunicador instalado no mesmo.

A PM realizou diligencias pela área com o intuito de localizar o condutor ou algum suspeito, no entanto, ninguém foi encontrado. Após contagem totalizaram 6.170 mil pacotes de cigarros da marca Fox, e 650 pacotes da marca Hills. O veículo, os pacotes de cigarro e o rádio comunicador foram apreendidos e entregues à Receita Federal do Brasil em Ponta Porã.