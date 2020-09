Comemorando 50 anos Corpo de Bombeiros de MS conta com 24 novos oficiais

CBMMS - Foto: Guilerme Calazans

Melhorando o quadro de oficiais o estado de Mato Grosso do Sul pode contar com 24 novos militares do corpo de bombeiros, 12 fazem parte do Quadro de Oficiais Especialistas Bombeiro-Militar e 12 do Quadro Oficiais de Saúde Bombeiro-Militar. A solenidade de formatura que foi realizada dia 25, data comemorativa dos 50 anos do CBMMS.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS), Coronel Joilson Alves do Amaral explica que essa seria a primeira vez na história que a corporação contará com oficiais médicos e especialistas.

“É um grande avanço para os Bombeiros Militares esses novos oficiais que, certamente, vão contribuir para os serviços prestados para a população do Mato Grosso do Sul”, destaca o comandante.

Os militares concluíram o curso básico de formação realizado de março a setembro, a nomeação ao posto de Segundo-Tenente foi assinada pelo Governador do Estado e publicada no diário oficial.

Cursando disciplinas gerais e específicas o curso oferecido na academia Academia de Bombeiros Militar, em Campo Grande treinou os novos oficiais para o desenvolvimento dos respectivos cargos. Como última etapa do concurso de 2018 os candidatos tiveram também prova escrita objetiva, prova de títulos, exame de aptidão mental, exames de saúde, exame de capacidade física e investigação social.

As informações são do CBMMS