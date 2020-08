Comboio de 15 carros com R$ 2 milhões em contrabando é apreendido em MS

Fardos de contrabando encontrados em quinze veículos. - (Foto: DOF)

Quinze veículos carregados com cerca de R$ 2 milhões em produtos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos nesta quinta-feira (06) em três rodovias do interior de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 18 pessoas foram presas.

Os veículos foram apreendidos em abordagens coordenadas pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nas rodovias MS-164 região de Ponta Porã; MS-379 região de Laguna Carapã; e, BR-163 região de Rio Brilhante.

Nos 15 veículos foram apreendidos: 341 aparelhos de telefone celular da marca Xiaomi Note 8 e 9; 138 roteadores; 7 drones; 131 receptores para TV; 840 pacotes de essência para narguilé; 3 volumes de óculos e 12 fardos prensados de roupas e jaquetas.

Além disso também foram encontrados 13 volumes de relógios; 2 caixas de acessórios para telefone celular; 66 aparelhos de telefone da marca iPhone; 350 pacotes de cigarros; 2 volumes grandes de isqueiros; 90 modens; e, 115 frascos de perfumes.

As ocorrências foram registradas nas Delegacias da Polícia Federal de Dourados e Ponta Porã e na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), de onde serão encaminhadas para a Receita Federal de Ponta Porã.