Com período carnavalesco, Polícia Militar de MS inicia na sexta-feira Operação Carnaval 2021

Com o período carnavalesco chegando em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar do Estado (PMMS) vai começar na sexta-feira (12) a “Operação Carnaval 2021”, com término na Quarta-feira de Cinzas (17).

As ações preventivas serão desenvolvidas em todos os municípios, com reforços nas principais cidades, que historicamente recebem muitos turistas. Bonito, Rio Verde, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Chapadão do Sul irão auferir o maior número de policiais militares, contando com o apoio do efetivo administrativo da PM e das Unidades de Policiamento Especializado – CPE.

O Batalhão de Operações de Choque, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada – Cavalaria e o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, estarão com efetivo pronto para emprego em situações adversas, bem como nas blitz e, batidas policiais e fiscalização de estabelecimentos comerciais.

Outras Unidades do Policiamento Especializado que desenvolverão um esquema especial de segurança nos próximos dias serão o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. As ações nas rodovias e meio ambiente serão ampliadas, em virtude do aumento no fluxo de veículos e visitação de locais de turismo rural e pesca.

O foco principal do Batalhão Rodoviário será a fiscalização do excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas, uso correto do cinto de segurança e outras infrações de trânsito que colocam em risco a vida dos condutores e transeuntes. Já o Batalhão Ambiental irá fiscalizar todos os tipos de crimes ambientais, com ações voltadas à preservação do meio ambiente.

Embora os festejos carnavalescos estejam suspensos em todo o Estado após o decreto do governador Reinaldo Azambuja onde proíbe as festividades, a Polícia Militar preparou um plano de policiamento com base em dados estatísticos.