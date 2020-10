Morte de PM em acidente de trânsito comprova que óbitos causados por embriaguez continuam em alta

Mas além do condutor embrigado, 37 pessoas irão responder pela mistura álcool e direção no último fim de semana - (Foto: Divulgação)

Na manhã de hoje (19), o policial militar, Luciano Abel de Carvalho Nunes, 25, foi morto enquanto ia de motocicleta para o trabalho. Ele foi atropelado por um motorista embriagado nas proximidades do bairro Cidade Jardim, em Campo Grande. O motorista além de bêbado, não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Mas além do condutor embrigado, 37 pessoas irão responder pela mistura álcool e direção no último fim de semana.

O policial militar estava em uma motocicleta Yamaha XJ6 300 cilindradas e colidiu com um veículo Chevrolet Cobalt. Com a violência da pancada, tanto o jovem quanto o carro foram arremessados no canteiro central da Avenida. O condutor chegou a ser atendido por equipes do Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo no local.

O chefe da Fiscalização do Detran-MS, Otílio Rubem Ajala Junior, lamenta que mesmo diante de todos os esforços somados para tirar das ruas os condutores infratores da Lei Seca, casos como esse ainda ocorram.

“Mais uma vida que foi ceifada em acidente de trânsito envolvendo motorista embriagado e com um agravante: sem CNH. Isso demonstra claramente a importância de se cumprir o processo para a habilitação”, afirmou.

Segundo informações oficiais, o causador do acidente era habilitado apenas na categoria A, para motos e estava com a CNH vencida desde 2015.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, também lamenta o ocorrido. “Nossos agentes, conjunto com as demais forças, estão constantemente nas ruas da Capital com o intuito de preservar vidas e reduzir os casos de acidentes graves. Passamos um fim de semana trabalhando incansavelmente para atingir esse objetivo e hoje acordamos com uma notícia triste como essa morte”, afirmou.

As ações do fim de semana foram realizadas em conjunto com o BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito). Foram 954 testes aplicados dos quais, apenas três condutores embriagados foram detectados pelo etilômetro. Um deles foi levado para a delegacia por crime de trânsito por ultrapassar o limite considerado administrativo.

“Quando o condutor se nega a soprar o bafômetro, ele assume a condição de ter ingerido bebida alcóolica e é responsabilizado como tal”, explicou Ajala.

Operação - O 9º Batalhão de Polícia Militar realizou neste final de semana (17 e 18), a “Operação Altos da Afonso Pena e Som da Concha” em conjunto com a Força Tática do 1º Batalhão, Força Tática do 9º Batalhão, Batalhão de Trânsito, Cavalaria, viatura Pelotão Parque dos Poderes, 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, Batalhão de Choque e Detran-MS.

A operação resultou na abordagem de cerca de 113 motocicletas, 665 automóveis e 895 pessoas. Teve por objetivo evitar o cometimento de ilícitos, além de ser uma resposta à população quanto às aglomerações ocorridas. A população foi orientada sobre as aglomerações que estavam ocorrendo naquele local e assim começaram a se dispersar.

Dentre os veículos abordados nove motos e dois carros foram recolhidos ao pátio do Detran-MS. Foram confeccionados 34 autos de infração dentre as infrações: flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência, conduzir veículo sem habilitação, documentação atrasada, veículos sem equipamentos obrigatórios e não obedecer à ordem de parada.