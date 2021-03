Com mandado de prisão em MS, homem considerado maior assaltante de bancos do País é preso

Um homem apontado como o maior assaltante de bancos do Brasil foi preso nesta sexta-feira (12) em Sergipe - (Foto: Divulgação)

Um homem apontado como o maior assaltante de bancos do Brasil foi preso nesta sexta-feira (12) em Sergipe. Ele tinha mandado de prisão aberto em Mato Grosso do Sul e mais quatro Estados. Segundo a polícia, Ranielly Brito de Azevedo, 38, liderava uma organização que articulava e equipava grupos criminosos para realizar investidas coordenadas por todo o País.

A operação chegou até o suspeito com um trabalho integrado das inteligências de cinco Estados. Ranielly e a mulher foram encontrados em um hotel de luxo na orla de Aracaju. "É uma pessoa que se articula com várias organizações criminosas do país, causando enormes prejuízos à sociedade. Tinha cinco mandados de prisão, expedidos por Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul e São Paulo", ressaltou o delegado Diego Brandão.

O investigador liderou os agentes da Paraíba, que realizaram a prisão. Ele destacou que Ranielly era fugitivo de uma unidade prisional de Pernambuco.

Segundo o delegado, embora a organização do suspeito tenha movimentado grandes quantias de dinheiro, ainda não é possível calcular o montante exato.

"Cinco estados fizeram suas investigações, que culminaram nos mandados de prisão. Vamos continuar investigando. Somente na fase de cruzamento dessas informações é que poderemos chegar a um valor estimado", disse.