Governo e Prefeitura entregam novas unidades da polícia civil e perícia em Bataguassu

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Prefeitura Municipal de Bataguassu, entregam nesta segunda-feira (14), as novas unidades da Polícia Civil e da Perícia Criminal do município. São investimentos de mais de R$ 3 milhões em recursos do município com contrapartida do Estado.

As novas unidades da segurança pública foram erguidas na Rua Padre Anchieta, no Jardim São Francisco, e totalizam quase 2.000 m² de área construída. O novo e moderno complexo abriga a Delegacia Regional da Polícia Civil, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), 1ª Delegacia de Polícia Civil e a Unidade Regional de Perícias.

A DRP contará com sala do Delegado Regional, cartório e cartório central, sala para o Setor de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Investigações, além de recepção, banheiros, copa e alojamento para os policiais. A DAM conta com sala de boletim de ocorrência, sala de assistente social, sala para delegada, sala de investigação, sala de reconhecimento, cartório central e duas celas. Juntos, os dois prédios totalizam 546 m² de área construída e somam R$ 745.672,95 em investimentos.

As novas unidades foram construídas em parceria entre Prefeitura de Bataguassu e Governo do Estado

Na construção do prédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu foram investidos R$ 1.328.499,52. Com área total de 805,50 m², a unidade conta com sala para a Polícia Militar, sala de investigação, sala de reuniões com capacidade para 43 lugares, sala de boletim de ocorrência, cartório, cartório central, sala de delegado, depósito para materiais apreendidos, pátio para veículos e 4 celas

O prédio da Unidade Regional de Perícias conta com área construída de 564 m², com Sala Lilás, sala de médicos, sala de paramentação, sala de necropsia, alojamento, sala de exames, Núcleo Regional de Criminalística, Núcleo Regional de Medicina Legal, sala acústica e pátio coberto para a realização de perícias em veículos. O total investido na construção do prédio é de R$ 926.557,14.

A inauguração acontece na segunda-feira (14), às 10 horas da manhã, na Rua Padre Anchieta, no Jardim São Francisco e conta com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e do prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, do delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, do diretor do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil, delegado Ivan Barreira, bem como do novo delegado Regional de Bataguassu, Juvenal Laurentino Martins.