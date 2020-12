Com aumento de quase 2%, total de mortes em MS no ano passado ultrapassa casa dos 16 mil

Se enquadram nas mortes violentas, acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais e etc - (Foto: Cido Costa)

O número de óbitos registrados em Mato Grosso do Sul no ano passado teve aumento de 1,63%, se for comparado com 2018. Foram registrados 16.553 mortes, sendo 15.333 mortes de formas naturais, e 1.199 de forma violenta.

Só em Campo Grande 5.401 no total, sendo 5.047 mortes de formas naturais e 354 de forma violenta. Se enquadram nas mortes violentas, acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais e etc.

Em 2018, foram registrados 16.286 óbitos no Estado, sendo 15.026 mortes naturais e 1.212 mortes violentas.

Os homens foram maioria, com 9.511 mortes no Estado e 2.943 na Capital. As mulheres apareceram com 7.040 mortes e em Campo Grande com 2.943.

O quadro indica detalhamente as mortes no Estado e Capital - (Foto: Reprodução/IBGE)

Em relação ao local de ocorrência dos óbitos, em MS, 12.832 ocorreram no hospital e 2.689 no domicílio. Em Campo Grande, foram 4.603 óbitos no hospital e 617 no domicílio.

Pelo menos 81,3% das mortes violentas registradas em MS ocorreram com pessoas do sexo masculino. Dentre as mortes de natureza violenta ocorridas com pessoas do sexo masculino, o grupo etário de 20 a 24 anos foi o que registrou os maiores números