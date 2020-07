Com apoio aéreo, 880 quilos de maconha são encontrados em Sidrolândia

Dois quilos de Skunk, supermaconha, também foram confiscados - (Foto: Divulgação/ Polícia Militar MS)

Policiais Militares, junto ao Batalhão Polícia Militar de Choque (BPMChoque) e o auxílio do Grupo de Patrulhamento Aéreo (GPA), apreenderam nesta sexta-feira (24) cerca de 880 quilos de maconha nas imediações da BR-060, em Sidrolândia, a 71 km da Capital. As drogas estavam no porta-malas de um Toyota Corolla que foi abandonado, seu proprietário ainda não foi localizado.

O helicóptero Harpia 01, ao visualizar o veículo estacionado de modo suspeito, alertou às equipes que realizavam a patrulha na região. As placas do automóvel são falsas. A Delegacia de Polícia Civil do município foi notificada e seguirá com as investigações.