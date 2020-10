Monitoramento por câmeras, presídio de Aquidauana reforça segurança 24 horas por dia

O uso da tecnologia tem se demonstrado muito útil para reforçar a segurança nas unidades prisionais. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

O Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) agora conta com um maior e mais moderno sistema de monitoramento de alta definição, que reforçam a vigilância nas áreas internas e externas ao presídio. Composto por 19 câmeras em vários pontos essenciais da unidade, o novo sistema também possibilita o armazenamento das filmagens por até 15 dias.

De acordo o diretor do EPA, Marco Aurélio Silva Salles, além da ampliação no total de câmeras e troca dos equipamentos antigos, foi instalada uma nova central, tudo com recursos próprios da unidade prisional.

O dirigente destaca que o sistema de vídeo proporciona uma melhor segurança aos servidores, já que facilita a vigilância dos detentos. "Com as câmeras, os policias penais conseguem monitorar 24 horas por dia a movimentação no presídio, ter visualização de pontos mais sensíveis para a fuga, como telhado, além de ser possível monitorar quem chega ao local", comenta, reforçando que o sistema dá mais visibilidade da unidade como um todo, ajudando a dificultar a ocorrência de fugas e demais atos ilícitos.

Para o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, o uso da tecnologia tem se demonstrado muito útil para reforçar a segurança nas unidades prisionais. "O videomonitoramento, por exemplo, torna mais rápida qualquer ação necessária, tanto para contenção de possíveis tentativas de fuga, quanto para repressão de ataques externos, ou mesmo para interceptar arremessos de ilícitos", finaliza.