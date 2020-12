UEMS ensina a identificar assédio moral no trabalho

Assédio - (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS), acaba de lançar a publicação “Assédio Moral no Trabalho – Aspectos Jurídicos e Consequências Emocionais e Psicológicas”. Clique AQUI para acessar a cartilha.

De acordo com a professora Rosa Maria Farias Asmus, chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da PRODHS, a cartilha sobre Assédio Moral no Trabalho foi desenvolvida pelo Setor de Atendimento Psicossocial, que faz parte da DDP. “A cartilha visa “esclarecer e informar como detectar e agir nos casos de assédio moral, muitas vezes não qualificados como tal por desconhecimento da legislação pertinente”.

Os autores(as) da publicação foram as técnicas administrativas Cristiane Domingos, que é Assistente Social, e Danielly Miranda Barbosa, que é Psicóloga Organizacional, além do docente Fernando Machado, do curso de Direito da Unidade Universitária de Naviraí.

A servidora Cristiane Domingos, que também é chefe do Setor de Atendimento Psicossocial, explica que, de forma geral, o assédio moral no trabalho traz grande preocupação em virtude dos desgastes e prejuízos que pode gerar para a vida dos servidores, seus familiares e para a Instituição.

Para a construção da cartilha, o assunto foi debatido, por videoconferências, em dois momentos. No primeiro, foi debatido o tema: “Assédio Moral no Trabalho - aspectos jurídicos”. Já em um segundo momento, foi discutido o tema: “Assédio Moral no Trabalho - consequências emocionais e psicológicas”. “Percebemos um interesse significativo nas videoconferências, tanto por parte de gestores, como servidores em geral, em conhecer e entender um pouco mais sobre o assunto. Então achamos que seria viável termos um material para que todos pudessem consultar quando necessário”, enfatizou Domingos.

A cartilha traz informações sobre formas de assédio moral, exemplos de condutas abusivas, diferença entre assédio e conflito, prevenção contra o assédio moral, responsabilizações jurídicas para quem pratica assédio moral, consequências emocionais do assédio moral, sintomas comportamentais do assédio moral e, também, as formas de como denunciar as condutas abusivas.

“O trabalho é um processo que faz parte da vida humana e acreditamos que relações profissionais saudáveis são frutos de um ambiente onde prevaleçam a ética e o respeito. Ações educativas e de conscientização como esta visam a prevenção como meio de impedir e/ou coibir a prática abusiva e evitar prejuízos a todos”, finaliza a servidora.