Colisão entre dois veículos na BR-060 termina com motorista carbonizado

O motorista do Gol morreu carbonizado

O acidente ocasionado nesta manhã (5) na BR-060, em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, entre um Volkswagen Gol e uma S-10. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda está apurando novas informações, que ocasionaram a fatalidade. O motorista do Gol morreu carbonizado.

O motorista da caminhonete saiu a tempo do veículo e sobreviveu.

Trabalha-se com a hipótese que o condutor do Gol que teve o corpo carbonizado que seguia sentido Campo Grande/Sidrolândia, teria cochilado ao volante, avançado a pista contrária e provocado o acidente, conforme informações do Sidrolândia News.

"Tentei desviar, mas no momento em que fui para a pista dele, o condutor voltou e acabamos colidindo frontalmente”, contou Cezar Rodrigues a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima e a encaminhou para o pronto socorro do hospital local.