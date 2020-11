Cinco cabeças de gado são recuperadas após crime de abigeato em setembro

Os autores do crime foram identificados e serão indiciados no decorrer do inquérito - (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (27), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, a 92 km de Campo Grande, recuperou cinco gados furtados de uma fazenda em setembro deste ano, e esclareceu a autoria do crime de abigeato.

A vítima compareceu à delegacia relatando que, no mês de setembro os animais foram furtados. A partir do registro do boletim de ocorrência, policiais iniciaram as investigações e constataram que os animais furtados estariam, possivelmente, em um assentamento localizado há mais ou menos 30 km do centro, em uma estrada de cascalho entre Ribas e Camapuã.

Diante da informação, a equipe de policiais civis, acompanhada do delegado, realizou diligências e se deslocou ao referido assentamento. A vítima também acompanhou a ação policial para efetuar o reconhecimento pessoal de seus animais. Chegando ao local, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os cinco animais como de sua propriedade.

Os animais foram recuperados e restituídos à vítima. Os autores do crime foram identificados e serão indiciados no decorrer do inquérito.