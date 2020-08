Casal que morreu em acidente de trânsito estavam juntos há um ano

Eles estavam juntos há um ano - (Foto: Reprodução)

Na manhã de hoje (7) o casal de namorados, Eduardo Bruck, 22, e Hellen Oliveira Diniz, 17, morreram em um acidente de trânsito na avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Taveirópolis em Campo Grande. Eles estavam juntos há um ano.

Segundo informações da Polícia Militar de Trânsito (PMTran), uma caminhonete seguia pela Lúdio Martins Coelho, sentido bairro, e ao fazer uma conversão, atingiu a moto o pilotada por Eduardo, uma Suzuki 750 cilindradas que trafegava na mesma via, em direção ao Centro.

Com o impacto, o casal foi arremessado da moto. A adolescente foi parar na calçada da avenida, a cerca de 30 metros de distância da moto, e o rapaz caiu bem perto de um bueiro. A moto chegou a pegar fogo no momento.

Eduardo tinha 22 anos e havia comprado a moto a pouco tempo

A caminhonete bateu a frente na guia do canteiro central da avenida, ficando atravessada na via. O trânsito ficou interditado no trecho do acidente e houve lentidão. O motorista, 86, alegou que parou no cruzamento para cruzar a rua, chegou a ver a moto, mas achou que ia dar tempo de sair antes.