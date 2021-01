Casal é preso transportando drogas na BR-267

A droga foi localizada em um compartimento oculto na carroceria do veículo Chevrolet Montana - (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 105,7 Kg de maconha, 9,7 Kg de skunk e 7,2 Kg de haxixe e prendeu duas pessoas, na manhã deste sábado (02), em Nova Alvorada do Sul.

A droga foi localizada em um compartimento oculto na carroceria do veículo Chevrolet Montana, que era conduzido por um homem e acompanhado de uma passageira. A abordagem foi no km 240 da BR-267.

O casal demonstrou um nervosismo exagerado e informações contraditórias, que gerou suspeitas dos policiais. Após vistoria no veículo, foram encontrados os ilícitos. O homem disse que o veículo foi carregado com a droga em Amambai e que receberia dezesseis mil reais para transportá-la até Caldas Novas (GO).

O veículo, os envolvidos e os ilícitos foram encaminhados para a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.