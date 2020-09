Casal é preso transportando 105 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de ontem (26) um casal que transportava 105 kg de cocaína em Camapuã - (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de ontem (26) um casal que transportava 105 kg de cocaína em Camapuã, a 141 km de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais abordaram no km 190 da BR-060, o veículo Lr Defender, de placas de Mato Grosso do Sul, conduzido por uma mulher, 30, acompanhada por um homem, 68.

Os policiais encontraram contradições nas respostas de ambos e decidiu fazer uma vistoria no carro e encontraram um fundo falso no porta-malas, dentro estavam os 105 kg de cocaína, que foi apreendida.

O homem confessou o transporte da droga e disse que recebia orientações de um homem, por telefone. Disse que a droga foi carregada no veículo no município de Ponta Porã (MS) e que receberia dez mil reais para levar o ilícito até Anápolis (GO).

Os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Camapuã (MS), juntamente com o veículo e a droga.