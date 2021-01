Casal é preso com veículo carregado com mais de 200 kg de maconha

O carro estava com 206 kg de maconha - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de ontem (20), um veículo Citroën de cor cinza carregado com 288 volumes prensados de maconha, com peso de 206 kg. A ação ocorreu em um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-295, região de Tacuru.

Os militares deram ordem de parada para a condutora, 23, de uma camionete Hilux de cor preta, que seguia no sentido Tacuru/Iguatemi. A mulher disse que foi contratada como batedora de estrada para repassar informações, sobre o policiamento na rodovia, ao condutor de um veículo Citroën que estaria em um Posto de combustível, na entrada da cidade de Tacuru.

Ao chegarem no local, os policiais localizaram o condutor do Citroën, que estava carregado com o entorpecente. Segundo o homem, 21, o casal foi contratado para pegar a droga em um sítio no município de Tacuru e entregar na cidade de Mundo Novo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru, onde o casal permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.