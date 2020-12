Carteiro morre no local após ser atropelado por carreta no bairro Guanandi

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém a vítima morreu no local - (Foto: Divulgação)

O carteiro Eliovaldo Vargas Costa, 54, morreu atropelado na tarde de hoje (14) após ser atropelado por uma carreta no cruzamento das Avenidas Ernesto Geisel e Manoel da Costa Lima no bairro Guanandi em Campo Grande. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu faleceu no local.

Eliovaldo estava de bicicleta, quando o motorista da carreta tentou fazer conversão à direita para acessar a Avenida Ernesto Geisel, sentido bairro Aero Rancho. A suspeita é de que o trabalhador seguiria reto, mas acabou sendo atropelado. Ele teve múltiplas fraturas.

Com o impacto da batida, vítima e bicicleta acabaram sendo arrastados e indo parar embaixo da carreta. Segundo informações, ele era servidor do Correio há mais de 20 anos.