Candidata a prefeita de Sonora e vereador são detidos no município

A Polícia Civil de Sonora conduziu a candidata a prefeita de Sonora, a 319 km de Campo Grande, para a delegacia nesta tarde (15) por agentes que trabalham no combate a crimes eleitorais.

Conforme informações do Edição MS, a prisão aconteceu na esquina das ruas 3 de Outubro com Trindade, no Novo Tempo.

Além de Clarice, um candidato a vereador de sua coligação também foi levado para a delegacia, assim como um irmão do atual prefeito, que é o principal adversário da candidata conduzida. Ela deve assinar um termo e ser liberada, porém, vai responder pelo suposto crime.