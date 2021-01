Campo Grande registra queda de quase 30% no número de acidentes de trânsito

Policiais no trânsito de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Em todo o ano passado, houve queda de 29,69% no número de acidentes de trânsito em Campo Grande. O balanço divulgado nesta quinta-feira (7) pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), informou que foram 8.732 acidentes, com redução de óbitos no trânsito de 8,33%.

Os agentes realizaram no decorrer do ano 197 blitze, inclusive da Lei Seca retirando de circulação pessoas não habilitadas e condutores sob o efeito de álcool na direção veicular, 38 mandado de prisão de foragidos da Justiça, duas armas de fogo apreendidas, 18 veículos recuperados fruto de produtos de roubo/furto e 984,7 kg de substâncias entorpecentes apreendidas.

Confira o quadro com os dados: