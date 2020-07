Caminhão com 64 m³ de carvão ilegal é apreendido e empresa é multada em R$ 19 mil

Porém a Policia Militar Ambiental de Aquidauana verificou diversos sacos com presença de carvão vegetal nativo em meio ao carvão de eucalipto. - ( Foto: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental)

No final da tarde de ontem (25) em Aquidauana, a 141 km da Capital, um homem foi abordo conduzindo um caminhão que transportava ilegalmente uma carga com 64 m³ de carvão. Na abordagem, o motorista apresentou nota fiscal em nome de uma empresa constando 90 metros de carvão vegetal de eucalipto. Porém a Policia Militar Ambiental de Aquidauana verificou diversos sacos com presença de carvão vegetal nativo em meio ao carvão de eucalipto.

Por conter carvão nativo, a carga necessitaria do Documento de Origem Florestal (DOF), o qual não havia por tal motivo a carga foi apreendida junto com o veículo. Diante da irregularidade, a empresa proprietária do carvão ilegal, foi autuada administrativamente e recebeu multa de R$ 19.200,00.

O motorista, o carvão e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.