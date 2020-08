Cadáver de homem desaparecido em julho é encontrado enterrado no fundo de casa

A Polícia Civil ainda está esclarescendo o crime - (Foto: Reprodução)

Na manhã de ontem (10), policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio localizaram o cadáver indicado como sendo de Ricardo Ventura Barbosa, desaparecido desde o dia 30 de julho.

O corpo estava enterrado no fundos de uma casa no Jardim Colibri I, em Campo Grande. O local foi indicado por um homem de 35 anos que se apresentou na delegacia assumindo a autoria do homicídio.

As investigações prosseguem visando a evidenciar o que motivou o crime.