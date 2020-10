Briga entre irmãos resulta em morte; vítima estava embriagada

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida - (Foto: Divulgação)

Morreu na madrugada de hoje (10), no Hospital da Vida em Dourados, a 230 km de Campo Grande, um jovem, 24, que estava internado após cortar um dos braços ao quebrar a janela do apartamento em que morava, no Residencial Roma III.

Conforme o registro da ocorrência, às 22h de sexta-feira (9) ele estaria embriagado quando começou uma discussão com o próprio irmão, 41, que se trancou em um quarto para não dar continuidade à briga.

Foi quando o rapaz quebrou a janela e sofreu ferimentos no braço. Mesmo socorrido por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital da Vida, ele faleceu às 3h40 de hoje e o caso foi registrado na Polícia Civil como morte a esclarecer. Com informações do Dourados News.