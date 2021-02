Brasileiro é capturado em condomínio de luxo do Paraguai

Ele foi preso em um condomínio de luxo em Hernandarias - (Foto: Divulgação)

Procurado pela Justiça do Brasil por suspeita de tráfico internacional de drogas e associação criminosa, Rafael Henrique Sisti Nunes foi preso na manhã de hoje (24) em um condomínio de luxo em Hernandarias, próximo da fronteira com Foz do Iguaçu pela Polícia Paraguaia.

Rafael estava com uma ordem em aberta de captura internacional e extradição. No momento da prisão, uma outra pessoa que estava na residência também foi presa.

Conforme a polícia, Rafael era membro de uma importante organização internacional de tráfico de cocaína. Ele será extraditado ao Brasil nas próximas horas.