Bombeiros continuam procurando por criança que desapareceu em córrego da Capital

Rio Anhandui, em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Uma criança, 8, desapareceu no Rio Anhandui, em Campo Grande, durante a chuva forte de ontem (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino brincava com o irmão, 15, e mais dois primos quando caíram na água.

A criança que caiu não é da região e estava no local para visitar o tio. Os vizinhos relataram que viram os meninos brincando quando começou a chover e logo depois escutaram os pedidos de socorro. O chegou a pular na água e resgatou o terceiro, que tentou agarrar a criança, mas devido a forte correnteza da água, não conseguiu.

Dois dos adolescentes mais velhos conseguiram se salvar. Os bombeiros retomaram as buscas às 5h da manhã de hoje (5), com uma equipe de resgate percorrendo a superfície do rio de caiaque e até o momento não se tem não noticias da criança.