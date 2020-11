Bolsonaro compartilha no Twitter apreensão de drogas pela PRF

O presidente da República, Jair Bolsonaro - (Foto: Marcos Corrrea/PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (13), por volta das 20h, durante vistoria de um caminhão na BR-364, que liga o Acre a São Paulo, 184 kg de cloridrato e 279 kg de pasta-base de cocaína. Um homem de 44 anos e uma mulher de 38 foram presos em flagrante. O casal não quis dar informações sobre a origem e o destino da droga.

A apreensão ocorreu na altura de Santo Antônio do Leverger (MT), ao sul do estado, a cerca de 35 quilômetros de Cuiabá. A ação foi compartilhada hoje (14) pelo presidente Jair Bolsonaro em mensagem no Twitter.

- Cerca de 500kg de pasta base e cloridrato de cocaína em Santo Antônio do Leverger/MT.



- Foram apreendidos 184kg de cloridrato e 279kg de pasta base de cocaína. Um prejuízo ao narcotráfico estimado em mais de R$62,5 MILHÕES de reais.

De acordo com nota da PRF, a droga apreendida tem o valor de quase R$ 58 milhões. “Desde o início do ano, a PRF, em Mato Grosso, já aprendeu mais de sete toneladas de cocaína e derivados, causando um prejuízo de mais de R$ 876 milhões ao crime organizado”, diz a nota.