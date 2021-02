Biz com dívidas avaliadas em quase R$ 18 mil é apreendida em blitz

Diante da infração a Biz foi encaminhada ao pátio do Detran/MS - (Foto: Divulgação)

Nesta manhã (8), a Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) apreendeu no bairro Monte Castelo uma moto Biz do ano de 2002, com débitos no valor de R$ 17.801.03, referente ao licenciamento atrasado desde 2016. A motociclieta está em nome de uma associação jurídica, voltada para os advogados.

O valor do montante daria para comprar, aproximadamente, cinco veículos conforme a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Diante da infração a Biz foi encaminhada ao pátio do Detran/MS. O licenciamento no prazo estipulado é infração gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.