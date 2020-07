Aumento de óbitos no trânsito em Campo Grande está ligado diretamente a embriaguez

No último sábado (25) na Avenida Eduardo Elias Zahran, no Jardim TV Morena em Campo Grande, foram realizados 330 testes de alcoolemia - (Foto: Divulgação)

O mês de julho ainda não acabou, mas se for feita uma comparação com o mesmo período no ano passado, os acidentes com mortes relacionadas diretamente com embriaguez ao volante superou a marca de 75%. Do dia 1º até hoje (26), oito pessoas morreram, se aproximando dos mesmos índices de 2018, que registrou nove mortes. Os dados foram divulgados hoje pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTRAN).

No último sábado (25) na Avenida Eduardo Elias Zahran, no Jardim TV Morena em Campo Grande, foram realizados 330 testes de alcoolemia, detectando seis condutores embriagados, e dois foram encaminhados diretamente à delegacia em flagrante delito pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dez se recusaram a fazer o bafômetro, possivelmente em razão de estarem alcoolizados. A operação ainda recolheu três veículos irregulares e 12 Carteira Nacional de Habilitação com restrições junto aos órgãos de Trânsito.