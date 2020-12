Atendimentos serão realizados nas unidades plantonistas da Polícia Civil nas datas de 24 e 31

Todos os atendimentos serão centralizados nas delegacias plantonistas de Campo Grande e no interior - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil informa que de acordo com o Decreto nº 1, publicado em 6 de janeiro de 2020, no Diário Oficial n° 10.356, no qual fixa o calendário de feriados e pontos facultativos do Poder Executivo Estadual, será ponto facultativo no dia 24 e 31 de dezembro de 2020.

O ponto facultativo vale para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, mas não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Todos os atendimentos serão centralizados nas delegacias plantonistas de Campo Grande e no interior.