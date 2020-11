Artista morre baleado após confusão em SP; policial suspeito foi detido

O artista NegoVila Madalena - (Foto: NegoRua/Facebook)

O artista NegoVila Madalena, de 40 anos, foi morto na madrugada de sábado, 28, após ser atingido por um tiro em frente a uma distribuidora de bebidas próxima ao bairro que lhe emprestava o nome artístico. Um policial militar suspeito pelo homicídio foi detido após o incidente.

"O caso está sendo registrado pelo 14º DP (Pinheiros), que apura os fatos", diz uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. "A Polícia Militar também instaurou um IPM para investigar todas as circunstâncias relacionadas à ocorrência."

Segundo relatos, NegoVila estava com um grupo de amigos em frente a uma distribuidora que fica na esquina das ruas Inácio Pereira da Rocha e Deputado Lacerda Franco, em Pinheiros. Próximo das 4h30 da madrugada de sábado, ele teria tentado separar uma briga entre um de seus colegas e um policial militar e se envolveu na confusão. O policial atirou para cima, causando uma correria, e o artista em seguida caiu no chão. O policial se aproximou e atirou novamente.

A polícia chegou ao local, próximo ao 14º DP, após alguns minutos.

O velório ocorre neste domingo, 29, no Cemitério da Lapa às 12h, e o sepultamento às 16h. "A última camiseta que no Nego comprou foi uma camiseta branca. Ele estará vestido com ela!", escreveu nas redes sociais a irmã do artista, Tatiane Benfati. "Se quiser venha de camiseta branca, o mundo precisa de paz, luz e muito amor!"

Wellington Copido Benfati, nome de NegoVila, era muralista, artista plástico e cenógrafo. Ele deixa uma filha de nove anos.