Apreensões de maconha pela Polícia Rodoviária Federal em MS registram o maior índice desde a sua criação

Os números aumentaram após apreensões da Polícias Federal e Rodoviária Federal, registrada em maio, quando um caminhão com 28 toneladas de maconha escondidos em uma carga de milho foi pego entre Iguatemi e Tacuru - (Foto: Divulgação/PRF)

As apreensões de maconha em Mato Grosso do Sul pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) bateram recorde desde o ano de sua criação no Estado. Segundo informações divulgadas ontem (24) pela PRF, mesmo sem ter fechado o ano, 216,7 toneladas de droga foi apreendida. Um aumento de 227%. O recorde até então era 2017, quando 205 toneladas da droga havia sido apreendida pelos policiais.

Até ontem os índices foi 227% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 66,2 toneladas. Os números aumentaram após apreensões da Polícias Federal e Rodoviária Federal, registrada em maio, quando um caminhão com 28 toneladas de maconha escondidos em uma carga de milho foi pego entre Iguatemi e Tacuru. A apreensão teve início em uma diligência policial realizada em um hotel na cidade de Ponta Porã, onde policiais federais localizaram um hóspede com comportamento que levantava suspeitas. Em razão disso, foi realizado um acompanhamento do indivíduo e se identificado que ele possuía Carteira Nacional de Habilitação da categoria E, ou seja, era um motorista de caminhão. Assim que o suspeito pegou o caminhão e iniciou a viagem com destino a São Leopoldo, policiais federais e rodoviários federais o abordaram na estrada, entre as cidade de Tacuru e Iguatemi, ainda em Mato Grosso do Sul.