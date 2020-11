Após uma semana de sumiço, quatro corpos são encontrados enterrados na fronteira

As vítimas teriam sido identificadas como Raid Salem, Felipe Bueno, Muriel Correia e Cristian Gustavo Torales Alarcón - (Foto: Divulgação)

Os corpos de quatro pessoas foram encontrados enterrados na manhã desta quinta-feira (26) na zona rural de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, a 250 km de Campo Grande.

As vítimas teriam sido identificadas como Raid Salem, Felipe Bueno, Muriel Correia e Cristian Gustavo Torales Alarcón. Alguns corpos possuíam sacos plásticos amarrados na cabeça e pedaços de metal introduzidos nos membros, e havia sinais de torturas nas vítimas.

Todos estavam desaparecidos há quase uma semana. Pelo menos dois veículos pertencentes a duas das pessoas mortas foram encontrados queimados recentemente.

A polícia chegou ao paradeiro das vítimas após o proprietário do local perceber marcas de movimentação de pessoas e veículos na região. Com informações do portal Ponta Porã News.