Após PM acabar com festa em clube de Maracaju, 'festeiros' são pegos em outra comemoração

A festa se estendeu em outra local - (Foto: Maracaju Speed)

No último sábado (20), a Polícia Militar de Maracaju, a 141 km de Campo Grande, foi solicitada pela equipe Vigilância Sanitária Municipal, para encerrar uma festa em que pessoas estavam descumprindo as regras de biossegurança em um clube recreativo localizado no Conjunto Egídio Ribeiro.

O organizador da festa foi orientado a encerrar com a festa de forma imediata. Após aparentemente finalizar a festa no clube, os participantes migraram uma residência no Bairro Cambaraí para estender a comemoração. Por volta das 17h25min a Polícia Militar foi novamente acionada, onde o comunicante relatava, que seriam as mesmas que estavam no clube recreativo e que a festa continua em outro local.

A PM foi ao local e flagrou 50 pessoas em situação de aglomeração. O organizador informou que era uma festa de aniversário e que muitos dos participantes teriam vindo de outra festa que estava ocorrendo em um clube recreativo no Conjunto Egídio Ribeiro.

O rapaz foi advertido e orientado a encerrar a reunião festiva. Atualmente o decreto proíbe qualquer tipo de festa em Mato Grosso do Sul.